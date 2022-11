52:53

En “El bloc de notas” Paco Tomás ha apuntado grandes frases de la historia del teatro, más allá del Ser o no ser… de William Shakespeare. Después, charlamos con Núria Corominas, miembro del colectivo Las Huecas, que presenta en el festival el proyecto de teatro documental Aquelles que no han de morir (Aquellas que no deben morir). Y en el “Mano a mano”, Carles Mesa conversa con el actor y director teatral Mario Gas, que presenta Sondheim x Sondheim.Que passin els pallassos (Sondheim x Sondheim. Que pasen los payasos), que se podrá ver en el Teatre Municipal de Girona los días 9 y 10 de diciembre.