11:43

Segundo día de entrevistas electorales en RNE. Vox ha decidido que en lugar de Macarena Olona, candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, acuda Manuel Gavira, número uno en la lista por Cádiz. Gavira explica en Las Mañanas de RNE que no tienen muy en cuenta las encuestas porque, asegura, siempre les dan menos de lo que acaban teniendo. En su relación con el PP, Manuel Gavira asegura con rotundidad que no van a ser la muletilla del Partido Popular: “El próximo Gobierno de Andalucía va a ser con Vox o no va a ser, nosotros no vamos a favorecer a Moreno con una abstención.” Y manifiesta que el “PP no cumplió con Vox la mayoría de los puntos del acuerdo de la investidura que hace que moreno sea presidente.”

Vox pretende llevar a los andaluces a un cambio real para ir a lo realmente importante que, entre otras cosas, es la creación de empleo, el principal problema de Andalucía: “Tenemos 7 puntos más de pobreza que el resto de España,” afirma. Sobre Macarena Olona, ha asegurado que su compromiso con Andalucía es total y absoluto.