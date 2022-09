08:02

Vuelven los viajes del Imserso. Desde hoy 2.600.000 pensionistas van a tratar de conseguir una de las 800.000 plazas del programa de viajes de descanso para los mayores, aunque con menos plazas que en otras ediciones debido a la coyuntura económica. Algunos hoteles han considerado que a estos precios no les resulta rentable. En Las Mañanas de RNE hablamos con Nuria Montes, portavoz de HOSBEC, la Asociación Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, que explica que esta reducción se debe a que no suben el presupuesto y que es una cuestión de carácter económico, “con menor presupuesto también se congela la aportación del usuario y han tenido que disminuir plazas para cuadrar las cuotas del Imsero” y asegura que “es un programa que económicamente está completamente desfasado y superado.” Denuncia que no han tenido ninguna relación con el Ministerio de Política Social. Montes asegura que quien realmente gana con este programa es el Estado. Y sobre los clientes, explica que cada vez más hay un perfil con pensiones altas, pero que hay que reajustar la realidad de los mayores a la realidad económica en España.”