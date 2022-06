05:21

Laura Rodríguez, presidenta del Comité de Empresa de Abengoa Energía insiste en que los trabajadores de la empresa pueden seguir adelante porque el proyecto es viable: “Viables somos, pero no tenemos avales. Necesitamos financiación para terminar con una deuda que tenemos: ganamos proyectos. Quedan alternativas”. Dice que aunque no llegue la solución completa, si un alivio que esté plasmado sobre un papel. Cree que tanto el Gobierno central como el de la Junta de Andalucía deben ponerse a trabajar unidos para encontrar una salida: “Vamos a acordarnos de que estamos hablando de personas que se van a quedar en la calle”. Lamenta que, si no se busca una solución, Andalucía no podrá absorber a todos los trabajadores que saldrán de Abengoa: “Tendrían que irse fuera de Andalucía, incluso al extranjero”.