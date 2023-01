11:04

El Grupo de Contacto para Ucrania, integrado por aliados de Kiev, se reúne hoy en la base militar de Ramstein (Alemania) para decidir sobre los nuevos envíos de armas de guerra. La cuestión también está en qué tipos de armas y la duda está en si Alemania finalmente permitirá el envío de los tanques Leopard. Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado, asegura en Las Mañanas de RNE que estos tanques “permitirán a Ucrania llevar a cabo contraataques y reaccionar rápidamente y es una seguridad, pero no es imprescindible ni es el arma definitiva.” Y añade que si Ucrania necesita 500 carros, “el único que le puede resolver el problema es Leopard porque hay 4.000 producidos.” Considera que militarmente ni Rusia ni Ucrania pueden ganar la guerra completamente. Crece la presión sobre Alemania y Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres, considera que las dudas o el planteamiento de Scholz son comprensibles, pero es erróneo “porque es un incentivo a Rusia a mantener y aumentar la guerra, no al contraria. Rusia solo va a negociar cuando sienta que los costes de seguir son mayores y no conducen a nada.”