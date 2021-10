25:54

Analizamos cómo cambió el mundo después de aquel 11S. En Las Mañanas de RNE hablamos con Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y ex alto representante de política exterior de la UE, cargo que ostentaba cuando ocurrió todo.

Se encontraba ese día en Crimea para llevar a cabo una reunión con su presidente. Durante su encuentro, le llegó una llamada explicando lo que pasaba. Tomaron la decisión de volver a Bruselas y allí, en el hangar del aeropuerto, hicieron la primera declaración de la jornada.Las comunicaciones fueron complicadas, y no fue hasta su llegada a Bruselas cuando pudo hablar con el país americano. En Europa, señala que "enseguida hubo un sentimiento de que había que hacer algo que fuera realmente de afecto hacia EEUU". Los norteamericanos se encontraron con la simpatía del mundo, recuerda.

A día de hoy, reconoce Solana que las decisiones que se tomaron no fueron las más adecuadas. "Yo creo que donde seguramente se equivocó EE.UU. fue en crear la idea de la guerra contra el terror. Son 20 años que hemos vivido obsesionados", declara, "algunas cosas se han hecho bien y otras mal". Tras este suceso, "Bush desapareció" y a los mandos quedaron representantes "no de lo más moderado". Afirma que la primera reacción, bombardear Afganistán por la creencia de que había campos de entrenamiento, "es un poco sorprendente". El presidente Joe Biden ha mostrado su interés por descalificar todo lo que está secreto desde ese día, algo que dice, puede desvelar "sospresas importantes" sobre aquellas horas. La UE no dudó, afirma, "se pudo del lado del presidente Bush y de los dirigentes americanos", al igual que lo hizo la alianza atlántica. Las fuerzas europeas han estado "desde el primer día hasta el último".

La salida de EEUU de Afganistán "no ha sido un éxito. Incluso podría decirse que ha sido un cierto fracaso", afirma Solana. "Lo que parecía que se había hecho por parte de sus mejores generales, [...] se disuelve como un azucarillo". "Es muy difícil que ayude a la reconstrucción, sobre todo cuando tú has sido el destructor", aclara sobre el papel del país americano en la zona. Además, Solana cree que la llamada de Xi Jinping al presidente Biden es "interesante" porque refleja que China es un país clave para ayudar en esta situación, y señala que "la solución de Afganistán no pasa por el mundo occidental, tiene que ser resuelto por los países que están alrededor".