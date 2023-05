17:26

Pilar Alegría, portavoz nacional del PSOE y ministra de Educación, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que el partido hace autocrítica de los resultados del 28M y ha insistido que afrontan el 23J con el objetivo de ganar, de conseguir mayoría absoluta, de buscar soluciones a los problemas y con la responsabilidad de explicar a la .ciudadanía “el problema que puede suponer la dualidad de PP y Vox para España como supuso en su momento Trump, Orbán o Bolsonaro en sus países.” Alegría ha criticado a PP y Vox por mentir en relación a Bildu y pide “sacar del discurso ciertas mentiras que se han inoculado y que no son ciertas” porque, asegura, “no hay ningún acuerdo de gobernabilidad con Bildu y nunca lo ha habido. En esta legislatura el único acuerdo de gobernabilidad que ha tenido el PSOE ha sido con Podemos.” Considera que "el falso debate sobre que gobierne la lista más votada" lo utiliza el PP "cuando no gana y para ocultar su entendimiento con Vox." Y ha confirmado que ya hay convocatoria para el Comité Federal del PSOE en “una semana o semana y media” y ha asegurado que no ha habido reproches a Sánchez por la decisión del 23J.