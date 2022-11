15:30

Paco Cerdà, periodista y escritor, presenta en Las Mañanas de RNE su libro ‘14 de abril’, obra ganadora del II Premio de No Ficción Libros del Asteroide. “Mi objetivo ha sido reconstruir aquel 14 de abril a través de tantos de esos olvidados por la historia” porque, asegura, que aquel día “España se levantaba monárquica y se acostaba republicana, pero esto no pasó sin sangre y sin la muerte de aquellos olvidados que perecieron en aquella jornada.” Explica que no podía inventar nada e investigaba cada detalle y considera que “la historia puede ser atractiva si se reúnen los elementos suficientes para contarla de una manera.” Cerdà aclara que “no quería contar la República, no osaría arrogarme el papel de historiador. Yo solo quería contar el 14 de abril, qué pasó ese día tan olvidado.”