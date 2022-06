18:22

La guerra de Ucrania ha vuelto a despertar a una OTAN que había quedado en un segundo plano y con motivo de la cumbre de Madrid hemos hablado en Las Mañanas de RNE con Javier Solana, ex secretario general de la OTAN: “El concepto que se tiene de la OTAN depende mucho de cómo están políticamente e internamente los países”, ha indicado, haciendo referencia a los miembros de la organización. Y respecto a la posición frente a Rusia, opina que “mientras Putin siga hay poca probabilidad de tener una relación normalizada”.

Por otro lado, no cree que la cumbre vaya a tener como resultado un mecanismo nuevo contra la invasión de Putin y apuesta por un “alto el fuego” como la salida más factible del conflicto. Señala también su preocupación por la posición norteamericana respecto a la OTAN de cara a las próximas elecciones y destaca el riesgo que corre Europa por no tener capacidad para producir su propia tecnología, la cual considera indispensable a la hora de defender un país: “Lo que distingue a un país ahora mismo no es el número de hombres que tiene”, indica.