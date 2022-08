Iceta acusa al PP de no estar nunca donde se le necesita

23:00

Esta media noche entra en vigor el decreto del Gobierno sobre el ahorro energético. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha explicado en Las Mañanas de RNE que es un asunto donde debe imperar el sentido común. Ha llamado a la unidad de los partidos políticos y acusa al PP de no arrimar el hombro y de no de estar nunca donde se le necesita. “En el Partido Popular van cambiando de líderes, pero quien manda es Ayuso”, ha señalado, y reclama que el PP no ha ofrecido ninguna propuesta para ahorrar energía en una situación excepcional donde Putin utiliza “la energía como arma”.

Sobre el bono cultural joven ha anunciado el dato: “166.583 jóvenes lo han pedido ya y en total medio millón tendrán derecho a esa prestación” y ha explicado que pondrá a disposición de los jóvenes en septiembre. Iceta espera que sea cual sea la situación económica la cultura nos siga acompañando.