El Gobierno ha avisado a Ferrovial de no es necesario trasladar su sede social a Países Bajos para poder cotizar directamente en la bolsa de Nueva York a través de una carta. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, ha explicado en Las Mañanas de RNE que con la carta “el Gobierno no pretender intervenir sino informar” sobre que “pueden acceder al mercado estadounidense desde España”. Asegura que “no han recibido respuesta a esa carta y que en principio, Ferrovial mantiene sus planes.” No se muestra preocupado porque otras empresas puedan seguir el mismo camino e insiste que tienen “la disposición de acompañar a quien quiera hacer este proceso."