Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y tras la pandemia aumentaron los trastornos de salud mental. Antonio Cano-Vindel, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense y ex presidente de la Sociedad para el estudio de la Ansiedad y el estrés, ha confesado en Las Mañanas de RNE que el sistema de la sanidad pública en España no está preparado para atender los trastornos mentales comunes. El Gobierno aprobó la nueva estrategia de salud mental con un plan vigente hasta 2026 con un presupuesto de 100 millones de euros, pero Cano-Vindel asegura que no es suficiente porque, explica, que si comparamos “100 millones de inversión con los 22 mil millones al año que se estima que son los costes solo de la ansiedad y de la depresión (el 80% de las trastornos mentales) no es suficiente.” Y asegura que es necesaria la prevención desde la escuela e insiste en la necesidad de formar a las familias y reforzar la atención primaria que es a donde llegan todos los casos.