El Gobierno ha convocado para este lunes la Conferencia Sectorial de Energía para analizar junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio los detalles del real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética. En Las Mañanas de RNE hablamos con Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que ha pedido que las medidas “sean recomendaciones y no sean impuestas y que no lastren la actividad de muchos profesionales.” Paloma Martín ha reclamado que se retire el decreto porque, asegura, “el ahorro que se va producir es mínimo, pero el daño va a ser extraordinario." Aunque, también, ha asegurado que la Comunidad de Madrid cumplirá la norma les guste o no porque “en un Estado de derecho la norma está para cumplirse.” Paloma Martín, ha confirmado que estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad porque “hay serias dudas de constitucional por invasión de competencias autonómicas singularmente con las de comercio.”