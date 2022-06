17:09

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, ha reconocido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que no está pasando su mejor semana tras los comicios andaluces. A pesar de que Ciudadanos no ha obtenido ningún escaño, ha reivindicado a su candidato Juan Marín asegurando que es "uno de los mejores políticos que conozco". Villacís también ha achacado al llamado voto útil los malos resultados conseguidos. "Lo que más me preocupa es que el proyecto de centro no solo resista, sino que vuelva a crecer en el futuro", ha asegurado, y ante el ran auge del Partido Popular ha admitido que si bien "Moreno Bonilla es más moderado que el resto de líderes del PP", "no todos sus líderes tienen esa cualidad", ya que "prefieren pactar con Vox", algo que complica mucho la coherencia de los populares, en su opinión.

Respecto al estado del partido y al anuncio de profunda renovación por parte de su líder, Inés Arrimadas, Villacís ha insisitido en que "la fortaleza de Ciudadanos siempre ha estado en su ideología", y, por tanto, "si hacemos una refundación tiene que haber debate ideológico". También ha negado que, de momento, estén valorando un cambio de nombre como apuntaban las últimas informaciones, aunque ha reconocido que llegado el caso, "podría terminar de materializar ese cambio". Además, ha calificado de "globo sonda" la información respecto a que el Partido Popular haya ofrecido a Ciudadanos integrarse en una gran formación de centro-derecha. "No tenemos que estar mirando a otros partidos", ha afirmado.

Y sobre la última polémica que afecta al Gobierno de coalición en la ciudad de Madrid, tras la decisión de Almeida de no colocar la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, la vicealcaldesa ha defendido su implicación al frente de la organización del Orgullo LGTBI 2022 y ha sido tajante: "yo estoy a favor de poner la pancarta, porque eso te define".