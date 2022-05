11:33

La subida de la inflación ha provocado un incremento del número de familias que no pueden hacer frente a los pagos mensuales de la lista de la compra. Para ellos existen ayudas como la Red de Apoyo Mutuo de Aluche o el Banco de Alimentos de Lavapiés quienes, con el apoyo principal del resto de familias de los barrios, se las ingenian para proporcionar cada semana una bolsa de comida con la que intentar cubrir las necesidades básicas. Aun así, la falta de ayuda institucional provoca que las donaciones muchas veces no sean suficientes y que los receptores tengan que seguir comprando en los supermercados a pesar de no contar con los medios suficientes para subsistir.

Informa, Noemí Martínez.