Amos García Rojas, epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología califica de acertada la decisión de poner una tercera dosis a en torno a cien mil personas inmunodeprimidas. Sobre la vacunación global en residencias de ancianos, Amos García apuesta por observar teniendo en cuenta una idea: “Estamos en una pandemia, un problema global con respuestas globales, no locales. No podemos olvidar que hay países que no están pudiendo vacunar a sus ciudadanos. No es solo una cuestión de ética y justicia, sino de impacto epidemiológico”. Con respecto a la vacunación de los niños, García dice que habrá que observar qué porcentaje de vacunación se alcanza sin ellos. Cree que si se roza un 90 por ciento, puede no ser necesario. En todo caso, dice que no hay que bajar la guardia en ningún momento, que hay que seguir vacunando y tomar las medidas que vayan siendo necesarias: “Son los elementos clave y tenemos que interiorizarlos. Debemos ser más inteligentes que el virus”.