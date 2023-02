13:02

Los vecinos de San Fernando de Henares llevan años conviviendo con el miedo a que sus casas se conviertan en ruinas. La ampliación de la línea 7 de metro ha provocado daños muy graves, con más de 600 familias afectadas. Allí están los compañeros del área de Madrid de RNE y Graciela García ha podido hablar con Iván Fuentes, uno de los afectados.

Iván se quedó sin casa con 20 años y es el director del documental y la obra de teatro "Vidas Rotas: Un documental en tres actos”. "Me cuesta acostumbrarme a este paisaje, falta algo y es mi casa y la de mis vecinos. Pensábamos que tras ver nuestra casa derribada, poco a poco lo superaríamos, pero por el maltrato que estamos viviendo cuesta mucho que la herida cierre", nos cuenta en Las Mañanas de RNE. Iván expresa que no encuentra ni empatía ni humanidad por parte de la Administración y gracias al documental puede visibilizar el sufrimiento. "Estamos desgastados, esto nos está consumiendo poco a poco. Por suerte no nos podemos comparar con Ucrania ni Turquía porque no hay daños humanos, pero esto nos está matando a todos los vecinos".