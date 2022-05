55:32

La nova tècnica d'obtenció d'imatge mèdica, usa ultrasons i supercomputació i servirà per complementar o, fins i tot, substituir les actuals mamografies.

L’investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Leonardo Bautista ens presenta el projecte Quantitative Ultrasound Stochastic Tomography (QUSTom), el primer que utilitzarà la supercomputació per detectar tumors de manera més eficaç i segura.

El nou projecte del BSC, d’abast europeu, té com a objectiu introduir una nova modalitat d'imatge mèdica basada per primera vegada en ultrasons i supercomputació, i que servirà per complementar o, fins i tot, substituir les tècniques actuals que utilitzen raigs X com són les mamografies.

Els algorismes que es desenvoluparan per a l'obtenció de les imatges mèdiques oferiran dos tipus d'imatges de forma simultània: la del teixit del pacient, i la imatge de la seva incertesa associada, que mostra, píxel a píxel, com de fiable és la informació. El projecte també incorpora conceptes com la imatge multimodal i l'obtenció d'imatges reals en 3D, fet que suposa una combinació sense precedents a l'obtenció d'imatges mamàries per ultrasons.

La mamografia és un dels mètodes més utilitzats per detectar el càncer de mama, i ha salvat milions de vides.'El procés d'entendre, interpretar i configurar les imatges com una eina diagnòstica nova estarà a càrrec de l'equip de radiòlegs especialistes en Imatge Mamària del Servei de Radiologia de la Dona de l'Hospital Vall d'Hebron.