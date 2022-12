L'Altra Ràdio

56:29

L'"Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine" consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris mitjançant raigs ultraviolats C de forma autònoma.

Andreu Veà, fundador i president de l'associació CovidWarriors explica la feina que fan i com han contribuït a crear dos robots sanitaris. L'ASSUM ("Autonomous Sanitary Sterilization Ultraviolet Machine"), que consisteix en un sistema per desinfectar espais hospitalaris mitjançant raigs ultraviolats C de forma autònoma. I un altre sistema robòtic automatitzat, basat en programari i maquinari lliure, que està dedicat a fer proves massives de PCRs en laboratoris i hospitals de referència.