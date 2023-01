L'Altra Ràdio

55:18

Quan es millori la fiabilitat d'aquests rellotges intel·ligents, milions de persones diabètiques podran controlar el nivell de sucre a la sang fàcilment.

El doctor en Ciències de la Comunicació Joan Francesc Gras parla dels rellotges intel·ligents que mesuren el sucre (glucosa) de l’organisme. Permeten mesurar el sucre en sang sense ser invasius, sense haver de punxar a la persona. La forma de fer-ho no està del tot clara. Hi ha algunes tecnologies com la de sensors infrarojos de longitud d'ona curta i alguna altra. Samsung i altres marques ja tenen algun model a la venta. Apple encara no. Quan es millori la seva falta de fiabilitat, aquests rellotges intel·ligents suposaran que milions de persones diabètiques podran deixar de punxar-se per controlar el seu estat.