55:24

Radio GPT és la primera emissora del món que fa servir la intel·ligència artificial. Desenvolupada per Futuri Media, combina texts del Chat GPT-3 amb la veu sintètica.

A la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, Francisco Rubio i Cinto Niqui comenten, entre altres temes, que ja funciona Radio GPT, la primera emissora del món que fa servir la intel·ligència artificial. Funciona per Internet des de Cleveland, Ohio (EE.UU). Ha estat desenvolupada per Futuri Media i combina la generació de texts del Chat GPT-3 amb la veu sintètica. En una altra secció el catedràtic Josep Lluís Micó, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacional Blanquerna, comenta que existirà una audiència de sistemes d’intel·ligència artificial, per tal de recaptar informació i que, possiblement, es faran programes de ràdio per a sistemes d’intel·ligència artificial.