Manifest per a una Intel·ligència Artificial Cívica

55:25

El manifest vol defensar els interessos humans davant del desplegament de la intel·ligència artificial i organitzar els ciutadans i que s'hi posicionin.

Demà dijous es presenta a Barcelona el "Manifest per a una intel·ligència artificial Cívica", promogut per CIVICAI (Civic+Artificial Intelligence). El seu objectiu és promoure la consciència i l'empoderament de la ciutadania al voltant dels impactes socials, econòmics i mediambientals de la intel·ligència artificial i treballar per a un desenvolupament i aplicació responsables i sostenibles de la mateixa. Es vol defensar els interessos humans davant del desplegament de la intel·ligència artificial i es busca organitzar els ciutadans, perquè es posicionin i facin escoltar la seva veu de manera col·lectiva davant els canvis que implica el seu creixent ús en molts àmbits. Un dels signants del manifest, el doctor en Ciències de la Comunicació i col·laborador de L'altra ràdio, Joan Francesc Gras, ho explica al programa.