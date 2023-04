55:35

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, ens parla de dos programaris que apliquen la intel·ligència artificial a l’àudio: LaLaL.ai, per extreure veus i instruments de qualsevol mescla d’àudio, i Whisper, per reconèixer veu i generar texts que poden servir per fer subtítols automàticament.