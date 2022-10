55:06

Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, obre una sèrie de quatre espais sobre “La Intel·ligència Artificial aplicada a la Comunicació” i comenta exemples sobre generació automàtica de textos, imatges fixes i videogràfiques i fragments de so generats a partir de textos, escrits en anglès, sistemes d’eliminació de soroll de fons en enregistraments sonors, funcions per retocar fons d’imatges, etc.

(Imatge generada a partir del text “microphone, radio, studio” amb NightCafe Creator).