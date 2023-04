55:26

L¿Ajuntament de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) han creat una bessó digital de la ciutat, un model digital de simulació creat en una plataforma web.

Les ciutats són un conjunt de sistemes altament complexos. L'objectiu del desenvolupament d'aquest bessó digital de la ciutat de Barcelona és poder-se aproximar-se a la comprensió del fenomen urbà mitjançant l'anàlisi de dades i treballar amb models que no deixen de ser una simplificació d'aquesta complexitat per mirar de fer-la comprensible. Els models permeten treballar amb hipòtesis, generar escenaris i visualitzar múltiples variables o combinacions de variables que poden ser cabdals a l'hora de prendre decisions. Jordi Torres, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialista en Arquitectura de Computadors i responsable del grup de tecnologies emergents per a la intel·ligència artificial del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación ho explica a L'Altra ràdio.