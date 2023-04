25:11

Joaquín Prat de “El precio justo”, Jaime Báguena de Ràdio Nederland i la primera sintonia de L’altra ràdio

El valencià Joaquín Prat Carreras ha estat un dels presentadors més importantes de la ràdio i la televisió de l’Estat espanyol del segle XX. Ell és el pare del també presentador Joaquín Prat Sandberg, actualment treballant a Telecinco. Recuperem l’entrevista feta, el mes d’octubre de 1991, a Joaquín Prat que en aquell any presentava “Apúntate 5” a Ràdio Nacional d’Espanya i el popular concurs de televisió “El precio justo”.

No hi ha gaire catalanes i catalans que treballin o hagin treballat en una emisora internacional d’ona curta, com la BBC, Ràdio Japó o La Veu d’Alemanya. Un radioescolta barceloní, del barri de Nou Barris, va arribar a treballar 32 anys , de 1980 a 2012, a l’emissora internacional dels Països Baixos, Ràdio Nederland. Amb Jaime Báguena, el 21 de desembre de 1987, vam poder mantenir una conversa sobre els seus inicis a la ràdio i les instal·lacions a Hilversum de Ràdio Nederland.

Us oferim un enregistrament de 1981, amb la sintonia de les primeres temporadas de L’altra ràdio i la presentació d’Eduard Elías.