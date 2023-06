01:01:31

La ruta que tenemos por delante seguirá el rumbo que marquen los vientos. Impulsarán nuestros pasos las corrientes musicales del pop/folk, el jazz, las orquestaciones ensoñadoras, la folktrónica y hasta el spoken word. Una verdadera ventolera sonora en la que encontraremos también un ratillo para jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Vendaval - Alberto Montero - Arco Mediterráneo

Cuatro vientos (Rey & Kjavik Remix) - Danit - Café del Mar, Vol. 24

Waloyo Yamoni (Vencemos al viento) (feat. Soweto Gospel Choir) - Christopher Tin - The Drop That Contained the Sea

Haize Epeletan (En vientos cálidos) - Mikel Azpiroz - Islak

Brother Wind March - Jan Garbarek Group - Twelve Moons

The wind - Cat Stevens - Teaser and the Firecat

Like A Bell To A Southerly Wind - Chequerboard - The Unfolding

The Wind Is a Lady (E.E. Cummings) - Julia Hülsmann Trio with Rebekka Bakken - Scattering Poems

The Wind Up Bird - Tunng - Comments Of The Inner Chorus