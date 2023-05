59:21

Durante la próxima hora, dejaremos que el alma del mundo nos empape gracias a la música. La electrónica, el ambient/new age, la experimentación sonora y la folktrónica nos llevarán a tierras casi mitológicas que habitan los chamanes y los proscritos. Lugares en los que dejaremos huir la mente y jugaremos, al menos un rato, al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Spirit of the Land - Kosmic T & DJ Taz Rashid - Wisdom Ways

Walking together - Omar Sosa - Calma

Golden Mermaid - Melissa Sanley

Earth song - Paul Horn - Música para desaparecer dentro Vol1 Cd1

The Noid - Kurbeats - Folktronica

Planet Earth - Jose Luis Serrano Esteban – A New Horizon

Outlaw Trails - KMRU - Pluralistic Reflex

The Enchantment (Sita Ram) - Kimberly Haynes, M.B. Gordy - The Enchantment (Single)

Back To The Sky (feat. JFDR) - Ólafur Arnalds - Some kind of peace