59:35

Hoy nos lanzamos a una travesía realmente escapista, como siempre a través de la música. Los senderos irán entrelazándose entre piezas de pop, electrónica, new age, spoken word y neo-folk que tendrán como fin el lejano horizonte, aunque antes de llegar a él aún tendremos tiempo hasta de jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

A great escape - Satellite Stories - Pine Trails

Letting Go (feat. Rona Yellow Robe) - Joseph L Young - Every Moment

Escape - Caminauta - Fragments

Time Escaping - Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Fuga. La Gran Desconexión - Señora - Fósil

Evacuee - Enya - Shepherd Moons

Stay With Me - Lisa Gerrard & Marcello De Francisci - Exaudia

Nunca escapa el suelo del océano - Víctor López - Suenan lápices sobre vinilos

Finest Escape - Dali Muru & The Polyphonic Swarm - Dali Muru & The Polyphonic Swarm

Astronautas - Elhombreviento - Escapismos cotidianos

The great escape - Patrick Watson - Close to Paradise