La reserva de la fonosfera

En esta ocasión podrás decir eso de "ando soñando", pues el paisaje que se irá abriendo a nuestro paso será totalmente onírico. Tenemos por delante mucha electrónica, pero también neo-folk, experimentación y algo de spoken word. Sonidos todos que nos llevarán a lugares insospechados y secretos... en los cuales podremos merendar y tomarnos un ratillo para jugar, lejos de todo, al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

El Sueño - Álvaro Corcuera - Alebrije

Reverie - Silvia Nogales Barrios - Seda

Sleeper - Amos Roddy - Citizen Sleeper (Original Game Soundtrack)

Would You Know If You Were Dreaming Right Now - Alexandre Centeio - Movanta

Madame Rêve - Daphné Swân - Éventail

Segundo sueño del chamán - Neonymus - Sendero

IPD IV El sueño de la bestia - Justo Bagüeste - Bestiario

Valle del alba - Juan Carlos Mestre & Músicos - Antífona de otoño en el Valle del Bierzo

En sueños - Deriva - Harresilanda