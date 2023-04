59:30

En esta ruta no tenemos un destino concreto. Iremos donde te parezca. A cualquier lugar al que nos lleven las músicas del mundo, las composiciones experimentales, la new age de última generación, la electrónica, el dream pop… y estoy seguro de que allá adonde vayamos encontraremos un lugar en el que podremos jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Escena 3. Vámonos - Guadalupe Álvarez Luchía - No Land Soundtrack

Don't Go Without Me - Mamak Khadem - Remembrance

Rough and Beautiful Place - Mydreamfever - Rough and Beautiful Place

There Were Bells - Brian Eno - Foreverandevernomore

Come to the Quiet Place (feat. Isabel Gehweiler, Walter Keiser) - Andreas Vollenweider - Quiet Places

Elsewhere - Hayden Pedigo - The Happiest Times I Ever Ignored

Never Too Far (Feat Tarja Turunen) - Mike Oldfield - Tubular Beats

This Pond is Life - Ben McElroy - Soon This May All Be Sea

Closer - Zoe Polanski - Violent Flowers