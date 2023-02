La reserva de la fonosfera

01:01:26

Nuestra ruta nos llevará de camino al lago ondulante, por un abedular, por campos y lugares llenos de paz y tranquilidad y todo a través de la electrónica, la new age, las canciones y los sonidos de instrumentos tradicionales recuperados por el folk más contemporáneo... Y también veremos qué encontramos al jugar al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Crépuscule - Luster - Luster

Pajarus - Tactequeté - Tactequequé

Mohabbat (Amar) - Arooj Aftab - Vulture Prince

Tranquilizer - Biosphere - Microgravity

Peaceful Places - Juan Sánchez - Rebirth

Camino Blanco - Yas Kaz - Música para desaparecer dentro Vol1

Anywhere - Moss Manor - Moss Manor

Kasekesed (Abedules) – Puuluup - Kasekesed. Käpapuu

Kai Kai As To (Lago ondulante) - OKI - Tonkori in the moonlight

Midnight in Westlake - Fifty Grand - Midnight in Westlake