01:00:27

A lo largo de esta ruta recorreremos salvajes laderas, bosques agitados por la tempestad, praderas batidas por la lluvia... encararemos la tormenta hasta desaparecer en ella y, en su oscuridad y su silencio, trataremos de encontrar la alegre voz del agua y lo que nos reserve el juego del #escondite.

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

Opening The Gates - Chequerboard - The Unfolding

Wild Mountainside - Eddi Reader - The Songs of Robert Burns

Disappearing Into You - Raphael - Música para desaparecer dentro Vol1

Tree - N-Qia - Fringe Popcical

Ritornello - Francesco Tristano - On Early Music

Kukkana niityllä (Una pradera de flores) - Kuusumun Profeetta - Kukin kaappiaan selässään kantaa

Pimeyttä kohti (hacia la oscuridad) - Islaja - Keraaminen Pää (Cabeza de cerámica)

The silence in a storm - Kahimi Karie - It's here

The storm - Patrick Watson - Close to Paradise

Río Contento - Lulacruza - Circular Tejido