59:52

En nuestra ruta recorreremos paisajes emocionales, buscaremos nuestra luz interior hasta sus límites desde la ribera de ríos distantes hasta la costa. Visitaremos nacederos alpinos donde el viento anuncia el futuro amanecer en un paseo sonoro del que esperamos sacar alguna lección, aunque también jugaremos al #Escondite.

Estos son los temas que guiarán nuestros pasos:

Magic doors - Portishead - Third

Shan Lai - Cordenauta - Shan Lai (Single)

Somos luz - Alicia Alemán - Cuidar de mí

The Journey to LightsEdge - Michael Whalen - Imaginary Trains

Distant Rivers - Sherry Finzer - Connections

El río - Mapache - Danza Salomé

Senasenai a Mapuljat (Small Island Mix) [feat. Siao-Chun Tai] - Small Island Big Song

Alpine brook - Manu Delago - Parasol Peak

When The Light Of Morning Comes - Lisa Gerrard & Marcello De Francisci - Exaudia

In The Wind - Yosi Horikawa - Spaces

Learn Your Lesson (Photay Remix) - Madison McFerrin - Finding Foundations. THE REMIXES