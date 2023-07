La reserva de la fonosfera

59:38

Como ya hay bastantes escapistas gozando de unas merecidas vacaciones, nosotros también nos vamos a ir de viaje. Y todo, gracias a la música: la electrónica, el pop más folkie, la clásica contemporánea, el ambient… incluso la poesía en formato spoken word o hecha canción. El periplo estará al alcance de nuestros oídos e incluso tendremos tiempo para jugar un rato al #escondite.

Estos son los temas que guían nuestros pasos:

Traveling Light - Leonard Cohen - You Want It Darker

La Odisea - Ignorancia Sofisticada (Diego Jaramillo Henao) - Panacea, Vol. 1

Dragonfly w/ Saib - ØDYSSEE, Saib - Dragonfly (single)

El viaje (Ulysses II) - La Familia del Árbol - Odisea

El viaje del mago - Víctor López - Suenan lápices sobre vinilos

Odysseus - Snowdrops - Volutes

El viaje definitivo - Domingo Henares - Juan Ramón Jiménez

Traveller [Kid Loco's Once Upon a Time in the East Mix] - Talvin Singh - Café del Mar, Vol. 6