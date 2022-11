30:10

#LaLiBéLuLa de Radio 3, cuya vida se remonta eones atrás, observa con verdadera curiosidad el mundo de los humanos que, a sus ojos compuestos, no viene durando más que lo haría un suspiro. Desde este mirador privilegiado que se levanta un poco más allá de lo material, nuestros afanes resultan tan vanos como interesantes. No sólo la brega diaria de cada uno por sobrevivir. También la ligazón con el mundo de los muertos. Por eso, en esta noche de difuntos, víspera de todos los santos, se ha empeñado tanto en estrenar como en recuperar. En escuchar canciones recién paridas y retomar historias cadavéricas, o casi. Las últimas, que nos hablan de los muertos que en vida nos rodean, las firman Wislawa Szymborska y Carlos Castán y sonarán esta #mediahoradeevasión en las voces del voyeur Juan Megías y las de Juan Suárez. #DjπTito se ha encargado de buscarle a nuestra mascota un par de temas nuevecitos de Kike Jambalaya y Novel a los que suma otro de María Pien.

Estos son los temas que van a sonar:

Mi última danza (Halloween) - Kike Jambalaya - Mi última danza (Halloween)(single)

Tres (Los muertos no están muertos) - María Pien - Tres Poemas EP

Amables fantasmas - Novel - De otro mundo