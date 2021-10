31:28

Como sabéis son días aciagos, estos que estamos pasando… un poco menos tristes gracias al cariño que transmite esta #HermandadDeSoñadores y Radio 3 en conjunto. Gracias de todo corazón en mi nombre, en el de su familia y amigos y también, por qué no, de #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3. Un bicho etéreo que hoy me ha pedido que sobrevolemos unos de los puntos más calientes del panorama informativo: el volcán de Cumbre Vieja. La erupción de la isla de La Palma tiene obnubilada a nuestra mascota que, esta #mediahoradeevasión, pretendía llevarnos sobre su lomo al mismísimo cráter sin considerar el peligro, la destrucción y el drama que supone. La naturaleza desatada la tiene loca, y por eso he pensado que le vendría bien escuchar algunos textos volcánicos de Beatriz García Guirado, Miguel Ángel Molina y Paco Álvarez que os haremos llegar en las voces de nuestro adalid Miguel Ángel Pegarz y en las de Juan Suárez. Musicalmente, #DjπTito vuelve a encargarse de la sesión, y ha escogido canciones y composiciones de bandas y artistas como Atlántida, Damien Rice, los B-52's, Xoel López y Supertrópica.

Estos son los temas que van a sonar:

Aranfaybo - Atlántida - Atlántida

Volcano - Damien Rice - O

Lava - The B-52's - The B-52's

La boca del volcán - Xoel López - Atlántico

Soy un Volcán - Supertrópica - Verbenien Berlin