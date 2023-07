30:49

Quizás por aquello de la campaña electoral, #LaLiBéLuLa de Radio 3 tiene la sensación de que el mundo que rodea este espacio de ensoñación se ha enloquecido. Por eso nos ha pedido que pergeñemos un #VueloSinMotor que ayude a nuestros congéneres a conservar y mejorar la salud mental, y que promueva la locura por las letras que une a esta la #HermandadDeSoñadores. Para conseguir tan elevado propósito, no se nos ha ocurrido nada mejor que acercar a vuestros oídos textos de Charles Dickens, Violette Leduc y The Black Dog en los que los locos, sus locuras y las atenciones que necesitan se muestran con humor, gravedad e ironía. Os los haremos llegar, ondas mediante, en las pujantes voces de Diego Manrique, Ana Alonso y Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito ilustrará esta #mediahoradeevasión con canciones de bandas y artistas como Mansilla y Los Espías, Boikot, Willie Nelson en perversión de Erika Stuky y los Hatmakers.

Estos son los temas que sonarán:

En Pro de La Locura 15.001 - Mansilla y Los Espías - Literatura de Baile

Enloquecer - Boikot - Balkan Acoustic

Crazy (Willie Nelson) - Erika Stucky - Suicidal Yoddels

Insanity Inside - Hatmakers - The Incredibly Story Of The Man Who Said Yeah