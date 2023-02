31:18

A pesar de que el invierno nos ha dado una tregua, #LaLiBéLuLa de Radio 3 se ha entretenido hoy en la biblioteca de este Refugio. Estaba detenida, como extasiada, sobre un clásico de finales del siglo XX. Me pregunto qué es lo que tanto le ha llamado la atención de "Las partículas elementales” de Michel Houellebecq, libro que muchos conoceréis, aunque me lo puedo imaginar. Veremos si nos queda claro en este revoloteo. Mi teoría es que, como animal totémico de esta tribu etérea, #LaLiBéLuLa coincide con el autor francés en la mirada crítica sobre nuestra sociedad. Que le atrae esa visión de la descomposición espiritual que Houellebecq encarna en las vidas de Michel y Bruno, pues también ve al ser humano como posible catalizador del Armagedón transhumanista. No sé, lo comprobaremos en breve cuando os acerquemos algunos fragmentos en las pujantes voces de Juan Suárez. Para ilustrar musicalmente nuestra aventura alada, #DjπTito pinchará canciones y composiciones de Paco Leiva, La Feline con Laetitia Sadier, un sorbo de Guns 'n' Roses en la copa de cóctel de Ricard Cheese, Rafael Berrio y los Versonoros.

Estos son los temas que van a sonar:

Partículas Elementales - Paco Leiva - Partículas Elementales (single)

Le royaume (feat. Laetitia Sadier) - La Féline - Royaume

Welcome to the jungle (Guns 'n' Roses) - Richard Cheese - Aperitif for destruction

Cambios a Mansalva y Decadencia - Rafael Berrio - Paradoja

La vida - Versonoros - Soledad Pública