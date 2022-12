30:59

Durante la próxima #mediahoradeevasión, #LaLiBéLuLa de Radio 3 tiene intención de poner su sororidad en pie de guerra por ella y por todas sus compañeras. Tal es así que me ha pedido que convoque a Pitita, a Malota, a Melinda e Isberta para que se sometan a una sesión en la que hilaremos Spoken Word y canciones ad hoc según los dictados estimulantes, aunque peligrosos, de “La musa suicida”. Se trata de un libro/disco de Las hermanas del Desorden que publica la editorial El Petit Editor dentro de su colección de Palabreadorxs y que se nos había traspapelado. Aunque habíamos pinchado ya alguno de sus cortes, lo recuperamos hoy para que conozcáis en mayor profundidad el trabajo de este grupo que crearon Ale Oseguera, Mad Pirvan y Belén Berlín y al que se han acabado sumando Laura Tomás y el músico Víctor Hondartzape "El Becario". “La Musa suicida” es un recital escénico, un cabaret poético que nos cuenta la historia de Musa en clave de melodrama neorromántico. En esta ocasión, entre Juan Suárez y #DjπTito, aliñaremos las piezas de Las Hermanas del Desorden con canciones de Amparo Sánchez, Vera de Venus, Judith, Caos y Rozalén.

Estos son los temas que van a sonar:

Hermanas - Amparo Sánchez & María Rezende – Hermanas

Esferas - Las Hermanas del Desorden - La Musa Suicida

Esferas - Vera de Venus - Visceral

Primavera - Las Hermanas del Desorden - La Musa Suicida

Holofernes - Judith - By the hand of a female EP

Qué bonito - Las Hermanas del Desorden - La Musa Suicida

Qué Bonito Es un Entierro - Caos - Ofrenda

Mi herida reina - Las Hermanas del Desorden - La Musa Suicida

Volver A Los Diecisiete (Violeta Parra) - Rozalén - Cuando El Río Suena...