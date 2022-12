30:26

#LaLiBéLuLa deRadio 3 es un insecto del éter acostumbrado a revolotear por escenarios de lo más extraños. #VuelaSinMotor por la charca y sus inmediaciones, que están siempre al borde de la desaparición. Los sábados, nos acompaña a veces en nuestras rutas por La reserva de la Fonosfera. Y, por si fuera poco, cada lunes visita el Metaverso en busca de piezas suculentas que echarse a las fauces. De allí nos ha traído ésta: Larvalar, un poemario heterodoxo que firma el escritor cubano Dolan Mor y publica la editorial Candaya. Se trata de un artefacto poético que entrelaza el verso con la prosa y el dibujo porno y en sus páginas nos cuenta una historia de amor, una existencia literaria, una vida al límite de las apuestas y en proceso de destrucción y construcción de la identidad. Esta #mediahoradeevasión os acercaremos algunos fragmentos inauditos en las pujantes voces de Juan Suárez. En plan ilustrador musical, #DjπTito pinchará temas de Alienpovo, El Intruso, Sad C Ehekatl con el Zona Norte Colektivo y Mission Blues.

Estos son los temas que van a sonar:

Lar - Alienpovo - Rör

Ritual bet - El Intruso - Sunshine Go

Perseguidos (Ft. Emisor) - Sad C Ehekatl & Zona Norte Colektivo - Sentli Coyoualli

You Belong to Me - Mission Blues - i don't live there anymore