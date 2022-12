31:02

“¿Cómo que otra fiesta?”, #LaLiBéLuLa de Radio 3 no sale de su asombro… otro día de asueto se presenta ante sus ojos compuestos y ella ya no sabe ni por qué… Pues mira, Libelulilla, hoy es el día de la Inmaculada Concepción, a quien se considera patrona de España desde el famoso “Milagro de Empel”, una de las batallas de los tercios de Flandes… anda que… a tu eónica edad y no saberlo todavía… Lo cierto es que tiene su lógica, porque #LaLiBéLuLa no es cristiana. No es nada, en realidad, más que un insecto etéreo. Por eso nosotros le hemos preparado una celebración sui generis que consistirá en ir de Inmaculada a Concepción alternativamente, es decir: sobrevolaremos textos de Inma Luna, Concha Mayo, Inma Chacón y Concha Méndez gracias a las voces de Pilar Socorro, Raquel Elices, Irene Rivas, Daniel Miguel y Juan Suárez. En cuanto a #DjπTito, hoy ilustrará nuestro #VueloSinMotor con canciones de Interrogación amor con Algo, Rafael Berrio, Guillemka, Axel Krygier y El Turista Optimista.

Estos son los temas que van a sonar:

Chicas guapas (feat. Algo) - Interrogación amor - Mariposas y vómito

María Inmaculada - Rafael Berrio - Diarios

Sabes quién soy - Guillemka - Apagón analógico

Esclavo de olor - Axel Krygier - Pesebre

La Despedida (Ciao, Inmaculada Concepción) - El Turista Optimista - Ser Español