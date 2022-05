31:08

A #LaLiBéLuLaR3 de radio 3 se le han puesto las alas de punta cuando le hemos contado el plan para esta noche. A ella, que es capaz de impulsar sus #VuelosSinMotor escuchando una pequeña melodía o un verso suelto, le da pavor que la llevemos a un paisaje mudo, a un mundo de silencio en el que, por ejemplo, la palabra esté proscrita… y eso es justamente lo que vamos a hacer empujados por una implacable «Horda», pues ese es el título de la novela del escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón que vamos a sobrevolar esta #mediahoradeevasión. La publica la editorial Seix Barral y en ella el autor nos traslada a un mundo postapocalíptico en el que “las palabras han perdido su significado, los niños se han hecho con el poder y han instaurado el silencio como norma”. Aunque en ese infierno la imagen ha ocupado el lugar preponderante, aquí te acercaremos algunos fragmentos de la obra en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, como ilustrador sonoro, ha programado canciones de Convidado de Piedra, Dead Can Dance, Agnes Obel y los Hermanos Bastardos con El Vitu.

Estos son los temas que van a sonar:

Horda - Convidado de Pedra - Ídolos Ocos

The end of words - Dead Can Dance - Aion

Words Are Dead - Agnes Obel - Aventine

La horda bastarda (con El Vitu) - Hermanos Bastardos - Sin miedo a la ruina