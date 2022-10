32:31

Nos cuenta #LaLiBéLuLa de Radio 3 que, en tiempos arcanos, en eras que sólo conocemos gracias a la ciencia y la mitología, la tierra la poblaban criaturas increíbles. Bestias cuya existencia desafía nuestra lógica o elementos que vivían como espíritus, campaban a sus anchas. Formaban un ecosistema sorprendente y equilibrado… A nosotros nos habría encantado verlo, pero tendremos que conformarnos con ir a los museos. Y ni así…. Por eso esta #mediahoradeevasión queremos visitar «El Gabinete de las Maravillas de Mr. Wilson», que es el lugar que da título al último libro publicado por Impedimenta Editorial del periodista y escritor estadounidense Lawrence Weschler. Su editor, Enrique Redel, nos presentará este volumen en el que el autor acrecentará nuestro amor por los museos llevándonos a sus orígenes - las Wunderkammern- y a los “días en que las eternas preguntas sobre la existencia humana se respondían fusionando ciencia y poesía”. En breve os acercaremos algunos fragmentos de la obra en las voces y los montajes de Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito pinchará canciones y composiciones maravillosas de Ontologist, Serena Fisseau & Vincent Peirani intimando con el standard, Anja Garbarek, Memoryhouse y Sketch Show.

Estos son los temas que van a sonar:

Prefilter. The Wunderkammer - Ontologist - The Book of Lists

What a Wonderful World - Serena Fisseau & Vincent Peirani - So quiet

Dizzy with wonder - Anja Garbarek - Briefly Shaking

All our wonder - Memoryhouse - The slideshow effect

Wonderful to Me - Sketch Show - Audio Sponge