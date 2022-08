31:28

Como animal totémico de esta #HermandadDeLectores, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 intenta siempre hacernos trascender. Ella, que es un insecto etéreo, se mueve con soltura por el mundo de los espíritus y por eso busca presas jugosas que estimulen nuestra psique y nos permitan llegar a lugares ignotos por medio de la imaginación. La última que se ha puesto a su alcance, biblioteca mediante, es la figura del cineasta Andrei Tarkovski. El director ruso, autor de películas emblemáticas como Solaris, El espejo o Stalker, nos legó un volumen titulado «Esculpir en el tiempo» publicado por la editorial RIALP. En él, además de hacer un recorrido biográfico por sus películas, expone sus reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine y eso es lo que ha seducido a nuestra mascota. Por eso hoy os haremos llegar algunos fragmentos de esta obra en las pujantes voces de Juan Suárez. Por su parte, #DjπTito además de tirar de algunas composiciones de Edward Artemiev extraídas de las bandas sonoras de los filmes, ilustrará nuestro revoloteo con canciones de Joe Jack Wagner, Jim James, Anni B Sweet, Alexanderplatz y Jorge Drexler.

Estos son los temas que van a sonar:

In Tarkovsky's Words - Joe Jack Wagner - The Only Non-Classical Album You'll Ever Need

State of the Art (A.E.I.O.U.) - Jim James - Regions of Light and Sound of God

Capturing images - Anni b Sweet - Start Restart Undo

Todo es verdad salvo alguna cosa - Alexanderplatz - Parques Nacionales Españoles

Amor al arte - Jorge Drexler - Tinta y tiempo