Tras llevarnos ayer a lo más alto, #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 se propone que esta #mediahoradeevasión lleguemos a lugares insospechados que estén recogidos en un Atlas. Cierto que se trata de uno realmente particular y que su autor no es un geógrafo, sino un escritor ya conocido por esta #HermandadDeLectores. Os hablo del novelista sevillano Luis Manuel Ruiz y de su última obra publicada por Aristas Martínez: Atlas. Aunque en breve el propio autor nos presentará este volumen, os puedo adelantar que en él encontraréis una recopilación de los micro relatos que Luis Manuel Ruiz ha venido publicando en Territorios, el suplemento literario de El Correo Vasco. Como son tantos, diez años dan para mucho imaginar, hoy sólo daremos un primer revoloteo por entre sus páginas para acercaros un par de historias en las pujantes voces de Jose Manuel Sebastián y Juan Suárez. Respecto a la música, #DjπTito ha programado canciones y composiciones de bandas y artistas como Fanfarlo, Massive Attack, François And The Atlas Mountains y Atlas Orchestra.

Estos son los temas que van a sonar:

Atlas - Fanfarlo - The Twilight Saga: Eclipse OST

Atlas Air - Massive Attack - Heligoland

L'ennemi invisible - François And The Atlas Mountains - La fille des eaux (Single)

Feels Like a Summer Night - Atlas Orchestra - Tired Chemical Mind