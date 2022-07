56:55

En el programa de hoy nos ponemos las chanclas para viajar a Benidorm junto a Esther García Llovet, que nos presenta Spanish Beauty (Ed. Anagrama), una brevísima novela policiaca de aliento cinematográfico en la que ocurre de todo, desde secuestros hasta operaciones ilegales, pasando por fiestas de mafiosos.

Antes, leemos un fragmento de No me acuerdo de nada (Ed. Libros del Asteroide), el último libro de la escritora y cineasta neoyorquina Nora Ephron, capaz de hacer magia con cualquier asunto, como demuestra en este volumen, en el que diserta sobre su relación con el periodismo, las cucharas de postre, el divorcio, las sartenes de teflón, su adicción al Scrabble, la vejez y los correos electrónicos, no en vano dirigió la comedia romántica Tienes un email.

En su sección Ignacio Elguero pone otros títulos sobre la mesa: Aniquilación (Ed. Anagrama), la nueva novela del siempre polémico Michel Houllebecq; Antología de la British Invasion (Ed. Sílex), libro en el que Iñaki García hace repaso, a través de cuarenta grupos y artistas, de uno de los movimientos musicales más importantes de la historia; y El reloj emocional. Sobre el tiempo y la vida (Ed. Plataforma) un ensayo del profesor Ramón Bayés sobre cómo las personas percibimos y valoramos el tiempo.

Además, Javier Lostalé nos habla de Chica conoce chico (Ed. Nórdica), novela sobre la identidad en la que la escocesa Ali Smith traslada a la actualidad el mito de Ifis en La metamorfosis de Ovidio.

Y para terminar, Mariano Peyrou dedica su última sección de la temporada a Olvido García Valdés, reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, a la que, entre otras obras, debemos el poemario Confía en la gracia (Ed. Tusquets) y las antologías dentro del animal la voz (Ed. Cátedra) y Esa polilla que delante de mí revolotea (Ed- Galaxia Gutenberg).