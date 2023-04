01:06:20

Esta vez visita “La España vivida” una mujer especial, de rompe y rasga, una expresión que el diccionario identifica como “de ánimo resuelto y gran desenfado”. Nuestra invitada, Celia Villalobos (PP), fue primero militante del Partido Comunista. Hay confusión sobre si fue Winston Churchill o fue Willy Brandt quien dijo que quien a los veinte años no ha sido comunista es que no tiene corazón. Claro que luego alguno de los dos, o ambos, dijeron que quien a los cuarenta lo sigue siendo es que no tiene cabeza. Celia Villalobos tiene ambas cosas en buen funcionamiento, el corazón y la cabeza. De otro modo no habría sido alcaldesa de Málaga –en el arranque de una etapa de progreso sostenido de la ciudad- ni diputada ni ministra, este último cargo con José María Aznar como presidente del Gobierno.