La dársena Reportaje sobre Juan Pérez Floristán 21:34 Reportaje sobre el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, a propósito de su debut en el ‘Festival Internacional de Música y Danza de Granada’ donde acaba de granjearse un doble éxito, tanto en formato concertante junto a la Orquesta Ciudad de Granada, como en el ámbito camerístico colaborando con el Cuarteto Casals.





El arte de coronar la cima con humildad y seguir creciendo para emprender un vuelo en plena libertad… Así podríamos resumir el itinerario artístico y personal de Juan Pérez Floristán (Sevilla, 1993) en los últimos años, desde que, en plena pandemia, se alzó con el primer premio de uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, el Concurso Internacional de piano Arthur Rubisntein de Tel Aviv (2021). Un galardón que, junto con el primer premio del Concurso Internacional de Piano de Santander-Paloma O’Shea (2015), ha impulsado aún más si cabe, la proyección ascendente de este pianista magistral.







Coincidiendo con ese punto de inflexión que la emergencia sanitaria marcó en nuestra sociedad hace poco más de dos años, Juan Pérez Floristán tuvo la valentía de pararse a escuchar su voz interior y ponerse manos a la obra para profundizar en distintas aficiones, así como formarse en otras disciplinas que en definitiva, confluyen tanto en su desarrollo personal como en su enriquecimiento como artista: el arte dramático, el teatro, el cine, la escritura, la divulgación online o los deportes de riesgo… Son algunas de las pasiones de Floristán, que nutren su curiosidad insaciable, sus enormes ganas de sentirse vivo y de transmitir esa emoción intensa al público a través de aquello que mejor sabe hacer: expresarse muy especialmente a través del piano, entendido éste como prolongación orgánica de su alma y de su cuerpo. En definitiva, asistimos al proceso de crecimiento y madurez de un artista completo que es capaz de vivir más allá de las 88 teclas del piano.







