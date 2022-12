01:00:05

1/ Kurupt x C-Mob x GOTTI MOB. "Want Smoke!". 2/ Your Old Droog. Here's Johnny. 3/ Danger Mouse & Black Thought. Belize feat MF DOOM. 4/ Al.Divino And Estee Nack. D.c.f. babiez. 5/ BLACK SHEEP DRES & STU BANGAS. Killin it (For a lil bit). 6/ TRUTH AND DA BEATMINERZ. Attack feat LARGE PROFESSOR AND DJ EVIL DEE. 7/ YOUNG RJ. Hands up. feat Boldy James, Abstract Orchestra, Dankery HARV y Daru Jones. 8/ RZA AND DJ SCRATCH. Fate of the world. 9/ DJ MUGGS AND RIGZ. Cook offs. feat MEYHEM LAUREN. 10/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Going Rate. 11/ DJ PREMIER. Terrible 2’s. feat RUN THE JEWELS. 12/ BUSTA RHYMES. Slap. feat conway, big daddy. 13/ KOOL G RAP. Critical. 14/ ROCKNESS MONSTA. Faith. 15/ LUPE FIASCO. Naomi. 16/ RAZ FRESCO AND NICHOLAS CRAVEN. Champion Sound. 17/ FLEE LORD AND MEPHUX. Final four. feat CONWAY THE MACHINE, ROC MARCIAN, TRAE THA TRUTH. 18/ MILANO CONSTANTINE AND BIG GHOST LTD. Lose you.